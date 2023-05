LG CordZero: la rivoluziona per la pulizia domestica, in sconto FOLLE

L’aspirapolvere senza fili LG CordZero è attualmente disponibile su Amazon con uno sconto incredibile del 44%. Questo aspirapolvere è una vera e propria rivoluzione nel mondo della pulizia domestica, offrendo funzionalità all’avanguardia, un’ottima potenza di aspirazione e una praticità senza pari. Approfitta subito di questa promozione e acquistala ad un prezzo stracciato di soli 444,00 euro, anziché 799,00 euro. Un risparmio netto di oltre 350 euro. In più, puoi pagarla in comode rate a tasso zero se utilizzi come metodo di pagamento il servizio Cofidis, in fase di check-out.

LG CordZero: l’aspirapolvere senza fili premium, in mega sconto su Amazon

Una delle caratteristiche più impressionanti del LG CordZero è il suo Motore Smart Inverter e la tecnologia Axial Turbo Cyclone. Questa combinazione di tecnologie garantisce un flusso d’aria regolare e una grande potenza di aspirazione, permettendo all’aspirapolvere di separare efficacemente le particelle di polvere e sporco da qualsiasi superficie.

Grazie alle diverse spazzole incluse, l’aspirapolvere LG CordZero è estremamente versatile. La spazzola Multi-Superficie è in grado di pulire in profondità qualsiasi tipo di superficie, compresi i tappeti. La Power Drive Mini Nozzle è appositamente progettata per affrontare superfici in tessuto e peli di animali domestici. Infine, la spazzola Slim è perfetta per i pavimenti duri, garantendo una pulizia accurata senza danneggiare la superficie.

Gli accessori inclusi con la LG CordZero rendono la pulizia ancora più agevole. La spazzola Crevice permette di aspirare anche negli angoli più difficili da raggiungere. La Combination 2 in 1, con spazzola soft e dura, è ideale per pulire angoli e piccole fessure. Il Multi-Angolo, con la sua rotazione a 360 gradi, si rivela utile per tende, lampadari e ripiani. Infine, il Tubo flessibile consente di raggiungere facilmente ogni angolo della casa.

Con due batterie ricaricabili e intercambiabili, LG CordZero assicura fino a 2 ore di pulizie senza interruzioni. Inoltre, la flessibilità di scelta tra tre soluzioni di ricarica (libera installazione, supporto a parete o modalità compatta) rende l’aspirapolvere estremamente pratico da utilizzare e riporre. La comodità d’uso è garantita dal tubo telescopico regolabile in 4 diverse altezze, consentendo un’esperienza di pulizia confortevole per tutti gli utenti. Inoltre, con il sistema Thumb Touch Control, è possibile gestire l’accensione, lo spegnimento e i livelli di potenza con un semplice tocco.

La tecnologia KOMPRESSOR della LG CordZero è un ulteriore vantaggio. Questa innovazione permette di comprimere la polvere e lo sporco raccolti, aumentando così la capacità del contenitore e riducendo la frequenza necessaria per svuotarlo.

Se cerchi un’aspirapolvere potente senza fili, che sia dotata delle tecnologie all’avanguardia, non perdere questa incredibile promozione sulla LG CordZero, in MEGA sconto 44% su Amazon. Questo eccezionale prodotto oggi può essere tuo al prezzo ridicolo di soli 444,00 euro. Non perdere ulteriore tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.