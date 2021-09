Lezioni a distanza: con questa webcam Trust risolvi i tuoi problemi

Sostenere gli esami a distanza o frequentare l'università in modo telematico non è poi così male. Per apparire al meglio sai di avere bisogno di una webcam degna di nota e allora perché non acquistare questo modello di Trust? In offerta su Amazon la paghi appena 24,99€ riuscendo a risparmiare ben 10 euro sul prezzo di listino.

La ricevi a casa in appena un giorno lavorativo e soprattutto gratuitamente.

Webcam Trust: con la risoluzione Full HD appari al meglio

L'abito non fa il monaco ma dare una buona impressione è sempre fondamentale. Con la webcam di Trust, la Tolar, hai un dispositivo tra le mani veramente eccezionale che ti fa apparire al meglio in qualunque occasione.

Semplicissima da utilizzare, arriva con il suo sistema a pinza che la rende perfetta perché così puoi agganciarla direttamente sul monitor senza diventare ingegnere aerospaziale. Se però non vuoi adottare questa situazione, non farti problemi perché puoi comunque poggiarla su una superficie piana e lei si manterrà in piedi da sola.

Monta una lente 1080 pixel quindi vieni ripreso in qualità Full HD, inoltre integra ben due microfoni con riduzione del rumore per rendere le conversazioni prive di frastuoni e fastidi esterni.

In merito alla sua connessione, invece, ho ben poco da dirti considerato che devi solo inserire la presa nella porta USB e utilizzarla fin da subito.

Acquista subito questa webcam Trust su Amazon a soli 24,99€. La ordini e la ricevi in appena un giorno lavorativo se possiedi un abbonamento Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite presso i punti di ritiro, sceglili in fase di pagamento.