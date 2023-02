Lexar chiavetta USB: a questo prezzo è un ottimo affare

Se stai cercando un’opzione di archiviazione conveniente e affidabile, la Lexar chiavetta USB 32 GB è un’ottima scelta, soprattutto considerando che è attualmente in sconto del 20% su Amazon. Infatti adesso puoi acquistare questo prodotto ad un prezzo di soli 7,19 euro; un ottimo modo per conservare i tuoi file di lavoro più importanti e portarli sempre con te.

Lexar chiavetta USB: il modello da 32 GB a questo prezzo sta andando a ruba

Questa Lexar chiavetta USB ha un’alta velocità di trasferimento dati, con velocità di lettura e scrittura fino a 100 MB/s e 30 MB/s rispettivamente. Inoltre, è retrocompatibile con USB 2.0 e supporta la maggior parte dei sistemi operativi, tra cui Windows, Linux e Mac OS.

Questa chiavetta USB è estremamente facile da usare grazie alla sua funzione “Plug and Play”. Non c’è bisogno di installare alcun software, basta semplicemente inserirla nella porta USB del tuo computer o di qualsiasi altro dispositivo compatibile. Dispositivi come: PC, laptop, TV, auto, audio e molto altro ancora, e supporta tutti i tipi di dati digitali, tra cui musica, video, foto, filmati, manuali, software e altro.

La Lexar Chiavetta USB è anche resistente e affidabile, grazie al suo design elegante e classico interamente in metallo. È ideale per archiviare e trasferire grandi quantità di dati, foto e video, e il piccolo anello lo rende facilmente trasportabile ovunque tu vada. Inoltre, è coperta da una garanzia di 2 anni, il che ti offre una maggiore tranquillità sulla sua affidabilità. Tutti i prodotti Lexar sono sottoposti a test approfonditi nei Lexar Quality Labs, dove vengono testati oltre 1.100 dispositivi digitali, per garantire prestazioni, qualità, compatibilità e affidabilità.

Quindi, se stai cercando un’opzione di archiviazione affidabile e conveniente, la Lexar Chiavetta USB 32 GB è perfetta, specialmente se approfitti dello sconto del 20% su Amazon. Non perdere questa occasione e comprala subito ad un prezzo di soli 7,19 euro; si può dire che è quasi regalata.

