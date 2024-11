Levi's in SVUOTATUTTO su Amazon: una marea di articoli in promo da 12€

Questi bellissimi articoli Levi’s sono in promozione su Amazon per un periodo super limitato. Abbigliamento, accessori e non solo: il meglio a partire da 12€ appena.

Calze alte alla caviglia, pacco da 3 coppie, a 12€.

Borsello da uomo con tracolla e logo grande a 14,99€.

Guanti invernali, compatibile con il touch screen, a 15,95€.

Cappello da baseball con logo piccolo a 17,59€.

T-shirt da uomo semplici a partire da 22,94€.

Maglia a maniche lunghe “Long-Sleeve” a partire da 23,99€.

Cappello con logo grande a 23,99€.

Cintura casual di pelle a 29,90€.

Camicia di jeans “Barstow Western Standard” a partire da 44,99€.

Zaino casual “L-Pack Standard Issue” a 27,99€.

Sneaker da uomo “Piper” a 44,99€.

Jeans 502 Taper, da uomo, a partire da 59,99€.

Approfitta di queste eccezionali occasioni Levi’s, disponibili su Amazon solo per poco tempo ancora. Scegli quello che ti piace di più, ma sii veloce: finiranno molto presto.