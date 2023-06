Lettore multimediale touchscreen Pioneer: alta qualità ad un prezzo speciale

Se stai cercando un lettore multimediale touchscreen di alta qualità per la tua auto, non cercare oltre il Pioneer SPH-160DAB. Questo lettore 2 DIN di alto livello è attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 21%, rendendolo un’offerta irresistibile per gli appassionati di auto. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo competitivo di soli 309,12 euro, pagandolo in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile se scegli come metodo di pagamento in fase di check-out, il servizio di finanziamento Cofidis.

Lettore multimediale touchscreen Pioneer: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Dotato di un ampio touchscreen da 6,8 pollici, il lettore multimediale Pioneer SPH-160DAB offre una serie di caratteristiche impressionanti. Vanta la connettività USB e Bluetooth, che ti consente di riprodurre musica in streaming o effettuare chiamate in vivavoce senza fili. Il lettore supporta Apple CarPlay e Android Auto, consentendo un’integrazione perfetta con il tuo iPhone o telefono Android compatibile tramite un unico cavo USB. Con Apple CarPlay e Android Auto, puoi controllare app come Waze per la navigazione, effettuare chiamate e goderti la tua musica preferita, il tutto in modo comodo e sicuro dal cruscotto della tua auto.

Una caratteristica distintiva del lettore multimediale touchscreen Pioneer SPH-160DAB è la sua capacità di riprodurre contenuti audio e video da fonti radio digitali come DAB e DAB+, oltre che da dispositivi USB. Ciò significa che puoi goderti stazioni radio digitali di alta qualità e riprodurre direttamente i tuoi file multimediali preferiti dall’auto. Per migliorare la tua esperienza musicale, questo dispositivo offre funzioni audio avanzate, tra cui un equalizzatore grafico a 13 bande. Questo ti consente di personalizzare le impostazioni audio in base alle tue preferenze specifiche, assicurando una qualità del suono ottimale per ogni viaggio.

Il lettore multimediale touchscreen Pioneer SPH-160DAB supporta anche Siri Eyes Free, che consente agli utenti di iPhone di accedere alle funzionalità di Siri attraverso il microfono esterno dell’unità e gli altoparlanti dell’auto. Inoltre, il lettore presenta un’illuminazione multi-color, con oltre 210.000 colori e infinite combinazioni per abbinare l’illuminazione interna del tuo veicolo. Un’altra caratteristica notevole è il supporto per Spotify, che ti consente di sfogliare e goderti comodamente le tue playlist, album, brani e artisti preferiti utilizzando i comandi dell’unità principale. Inoltre, il lettore è compatibile con file audio FLAC, offrendo una riproduzione di qualità CD senza la necessità di conversioni, perfetto per gli audiofili che cercano la migliore riproduzione del suono nel loro veicolo.

Grazie al suo elegante touchscreen capacitivo da 6,8 pollici, il Pioneer SPH-160DAB offre gesti multitouch veloci e reattivi, rendendo la navigazione un gioco da ragazzi. Il suo design mechafree garantisce la compatibilità con i moderni formati musicali digitali, mentre il controllo diretto per dispositivi iPod/iPhone consente una comoda ricarica, riproduzione musicale e visualizzazione video.

Non lasciarti sfuggire questo incredibile sconto del 21% sul lettore multimediale touchscreen Pioneer SPH-160DAB su Amazon. Aggiorna il sistema audio della tua auto con funzionalità all’avanguardia come Apple CarPlay, Android Auto, radio DAB+, connettività Bluetooth e un equalizzatore grafico a 13 bande. Approfitta di questa offerta e eleva la tua esperienza di guida, ad un prezzo speciale di soli 309,12 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

