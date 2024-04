Lettore di schede SD con USB-C a meno di 8€ su Amazon con questo DOPPIO SCONTO

L’accessorio utile e indispensabile che puoi acquistare oggi su Amazon? Questo lettore di schede SD con cavo USB-C e dotato anche di porta aggiuntiva USB 3.0 che, grazie ad un doppio sconto attivabile tramite coupon e codice promozionale che trovi in pagina, ti puoi portare a casa a soli 7,98 euro.

Lettore SD 3-in-1 con USB-C: da avere

Questo lettore è un dispositivo versatile che offre un’esperienza di lettura delle schede di memoria senza problemi. Dotato di uno slot SD e uno slot TF, ti consente di leggere una vasta gamma di schede di memoria, tra cui SD, SDHC, SDXC, Micro SD, Micro SDHC e Micro SDXC.

Grazie alla porta USB 3.0 hai una velocità di trasferimento dati ad alta velocità fino a 5 Gbps, consentendoti di trasferire rapidamente immagini ad alta risoluzione, video HD, file musicali e altri file di grandi dimensioni in pochi secondi.

L’uso del lettore di schede è estremamente semplice grazie alla modalità Plug and Play: non sono necessari driver aggiuntivi o alimentazione esterna. Basta collegare il dispositivo al computer o ad altri dispositivi compatibili e sarà pronto per l’uso.

L’accessorio è infatti compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, inclusi Windows, macOS e Linux, offrendo una totale flessibilità e facilità d’uso. Applica il doppio sconto in pagina tramite le voci coupon e codice promozionale e pagalo soltanto 7,98 euro.