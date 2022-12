Letto caldo: dormi in una COCCOLA di calore tutto l'inverno (Amazon)

Il freddo sta cominciando a farsi sentire e sei alla ricerca del rimedio al letto freddo o a come tenerti al caldo sul divano? La Coperta Elettrica in Flanella è la soluzione perfetta per l’arrivo del freddo.

Non farti scappare questa fantastica doppia offerta e acquistala su Amazon a soli 56€. Come fare? Apri la pagina e spunta il coupon subito prima di aggiungere il prodotto al carrello. Il gioco sarà fatto!

Grazie al tuo abbonamento Amazon Prime potrai averla a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutta Italia.

Rimani sempre al caldo grazie a questa coperta calda di TLGREEN

Si sa, con l’arrivo dell’inverno le temperature si abbassano e la casa diventa fredda, soprattutto nelle ore serali e non sempre il plaid basta a riscaldarti. Per fortuna arriva in tuo soccorso la Coperta Elettrica in Flanella di TLGREEN ossia un plaid riscaldabile dalle dimensioni 180x130cm, ottimo sia sul divano che sul letto per dire addio ai tremori.

È facile da utilizzare, infatti con il comodo comando digitale potrai scegliere ben tre livelli di temperatura e 3 diversi timer di auto spegnimento in modo da dormire tranquilli senza il pensiero di doversi ricordare di chiuderla. Inoltre devi sapere che il comando digitale può essere comodamente rimosso per poter lavare in totale sicurezza il tuo plaid in lavatrice fino alla temperatura di 30 gradi.

Inoltre contra che la puoi utilizzare anche senza corrente visto e considerato che la flanella è un materiale che mantiene il calore di suo, i nonni lo sanno bene.

Non aspettare un secondo in più e coccolati con questo Coperta Elettrica in Flanella di TLGREEN, lo trovi su Amazon grazie a questa doppia promozione pagandolo solamente 56,09€, non te la perdere.

Non scordarti di attivare il tuo abbonamento Prime per poter usufruire di spedizioni sempre gratuite e veloci in tutta Italia.

