Lettiera automatica per gatti in offerta su Amazon: si pulisce e profuma da sola, oggi risparmi 100€

Approfitta dell’offerta su Amazon e acquista la PETKIT Pura Max Lettiera Automatica per gatti con uno sconto del 15% rispetto al suo normale prezzo di listino. Questa lettiera automatica è dotata del sistema di sicurezza XSecure, che include sensori di calore, sensori infrarossi, sensori di peso e sensori infrarossi anti-pinch. Puoi essere tranquillo, poiché il sistema XSecure garantisce la sicurezza dei tuoi gatti.

Inoltre, il PURA MAX si ferma automaticamente quando il tuo gatto si avvicina o rileva un cambiamento di peso. Con una capacità molto grande di 76 litri, questa lettiera è adatta sia ai gatti di grandi dimensioni che alle famiglie con più gatti. La vasca interna ha dimensioni di 48 cm di diametro e 52 cm di larghezza, con un’entrata dal pavimento alta 20 cm. Importante ricordare che il peso del gatto deve essere compreso tra 2 kg e 8 kg, mentre i gattini non sono adatti a questa lettiera se hanno meno di 6 mesi di età. Il rivestimento del serbatoio PURA MAX è realizzato in gomma speciale TPE, che previene l’adesione degli escrementi morbidi alla lettiera. Il tessuto in nylon Oxford è resistente ai graffi e impedisce la fuoriuscita di feci appiccicose e urina. Grazie a questa caratteristica, non dovrai più preoccuparti di pulire gli escrementi appiccicosi.

L’esperienza di pulizia diventa facile e senza sforzo con la PETKIT Pura Max Lettiera Automatica per gatti. Puoi scegliere tra la pulizia automatica, la pulizia programmata e la pulizia manuale, a seconda delle tue preferenze. L’app PETKIT ti consente di controllare la pulizia automatica, la rimozione degli odori e l’illuminazione. Potrai anche tenere traccia del comportamento del tuo gatto attraverso i sensori intelligenti che monitorano il peso, il tempo e la durata dell’utilizzo della lettiera. Sarai sempre informato sulla salute del tuo gatto. Grazie alla doppia deodorizzazione, avrai un’esperienza di pulizia inodore. I rifiuti vengono immessi nel contenitore dei rifiuti all’interno del PURA MAX, che è completamente a prova di perdite e previene i cattivi odori. Per tutti questi motivi, ti consigliamo di approfittare di questa interessante offerta di Amazon!

