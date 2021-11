LetsBox! Il puzzle game che crea dipendenza: non potrai più farne a meno

LetsBox! non è il classico puzzle game con cui certamente sarà più volte capitato di intrattenerti: l'applicazione, disponibile su Play Store ed App Store, prevede diverse modalità ed obiettivi che renderanno il gioco ancora più coinvolgente, regalandoti ore ed ore di puro divertimento.

LetsBox! Il rompicapo che ti terrà incollato allo schermo

L'obiettivo del giocatore sarà quello di scorrere i tasselli adiacenti l'uno verso l’altro, sommandone così il valore: unendo una coppia di tasselli dal valore pari a 100 si otterrà 1 punto. All'apparenza, sembrerebbe tutto fin troppo semplice, ma non lasciarti ingannare: tra una mossa e l’altra verranno a formarsi muri di mattoni che renderanno il gioco molto più difficile.

Ora però non spaventarti, per ogni impedimento ci sarà sempre una via d'uscita. In caso di necessità, potrai sempre ricorrere a puzzle e dadi fuori dalla griglia di gioco: i primi trasformeranno un tassello a tua scelta in un tassello 100 con cui potrai abbattere i muri, i dadi invece rimescoleranno casualmente tutti i tasselli nella griglia di gioco.

Ok, il gioco ti entusiasma ma hai pochissimo tempo a disposizione? Nessun problema: grazie alla modalità Flash potrai divertirti con partite della durata di appena 3 minuti, nelle quali ogni punto ti farà ottenere 5 secondi di gioco in più. Invece, nella modalità Sfide avrai la possibilità di misurarti in gare più impegnative con regole, obiettivi e griglie sempre differenti ed originali.

LetsBox! è già un successo: affronta gli altri membri nella numerosa community per conquistare le posizioni più alte in classifica. Cosa aspetti? Visita il sito ufficiale e scarica l'applicazione sui tuoi smartphone e tablet.