Let's Go Summer: al via le offerte estive di Mediaworld su centinaia di prodotti

Mediaworld ha lanciato le nuove offerte estive sotto l’insegna del “Let’s Go Summer” l’iniziativa che da oggi fino al 9 agosto ti permetterà di acquistare decine di prodotti di elettronica ed elettrodomestici a prezzi scontatissimi.

Puoi dare un’occhiata agli sconti già nella pagina delle offerte attiva da questa mattina, in cui hai la possibilità di avere un antipasto di quel che ti aspetta con prezzi eccezionali per iPhone, smartphone Android, TV, computer, console da gioco, ma anche frigoriferi, lavatrici, condizionatori e altri elettrodomestici.

Let’s Go Summer: le offerte Mediaworld per agosto 2023

Le offerte in questione sono valide sia in negozio che online e prevedono per le soluzioni più costose anche vantaggiosi finanziamenti con cui effettuare pagamenti dilazionati a rate.

Qualche esempio? Galaxy A23 5G in offerta a 239,99 euro invece di 349,99 oppure iPhone 14 Pro da 128GB a 1179 euro invece di 1339.

Per gli amanti dei videogiochi ecco un ottimo affare su Nintendo Switch a 279 euro, ma sono davvero tantissime le promozioni a cui puoi accedere.

Per questa ragione ti invitiamo a dare un’occhiata alla pagina ufficiale per poter spulciare con calma tutte le offerte valide fino al 9 agosto. Ti consigliamo però di non pensarci troppo, perché la disponibilità è limitata, specie per i prodotti più richiesti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.