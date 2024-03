L'Etichettatrice Portatile che funziona con lo Smartphone costa 19€ col COUPON!

Hai mai sognato di avere un’etichettatrice che ti permetta di applicare delle diciture adesive sui tuoi quaderni, sulle buste o dovunque tu voglia? Su Amazon è disponibile proprio un coupon che ti permette di avere una di queste a soli 19,99€. Proposta inizialmente a 39,99€, grazie al coupon del 50% selezionabile direttamente sullo store, crolla alla metà del prezzo.

Tutte le caratteristiche dell’etichettatrice

L’etichettatrice Makeid, con il suo peso di soli 125 g, si presenta come un compagno da portare sempre con sé. La sua leggerezza la rende perfetta per essere trasportata ovunque desideri, sia che tu stia lavorando in ufficio, che ti trovi in viaggio o semplicemente a casa. Con questo dispositivo potrai stampare etichette istantaneamente direttamente dal tuo smartphone o tablet.

Grazie alla sua batteria ricaricabile, offre un’eccezionale autonomia che dura fino a un mese con una sola carica, dicendo addio alle preoccupazioni legate all’acquisto di costose batterie di ricambio.

L’applicazione Makeid è progettata per essere intuitiva e user-friendly, consentendoti di creare etichette personalizzate con estrema facilità. Aggiungi testo, immagini, codici a barre e scegli tra una vasta gamma di caratteri e cornici per personalizzare le tue etichette e renderle uniche, senza la necessità di competenze tecniche avanzate.

Insieme all’etichettatrice, la confezione include un rotolo di nastro per etichette gratuito, permettendoti di iniziare subito a stampare senza dover acquistare ulteriori accessori. Questo dettaglio dimostra l’attenzione al cliente da parte di Makeid, offrendo un’esperienza completa e pronta all’uso fin dall’inizio.

Inizia a etichettare tutto ciò che ti capita sotto tiro grazie all’etichettatrice Makeid per soli 19,99€, ma non dimenticare di selezionare il coupon del 50%.