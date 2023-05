L'estate è alle porte: ADDIO sudore delle mani con questo mouse (34€)

Qualora fossi alla ricerca di un mouse gaming di alta qualità, dovresti prendere in seria considerazione il mouse Cooler Master MM710. Un dispositivo che non si limita ad offrire notevoli performance in fase di utilizzo ma che risulta anche comodissimo da impugnare. Grazie al suo particolare design, le mani rimarranno sempre asciutte e senza alcuna traccia di sudore, nonostante le ore trascorse a giocare o lavorare. Inoltre, la sua robustezza lo rende un apparecchio resistente e pratico.

Approfittane adesso, prima che il prezzo torni a salire: effettua il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto altissimo del 30%, il mouse Cooler Master sarà tuo con appena 34 euro invece di 49 euro.

Crollo di prezzo per il mouse da gaming Cooler Master

Un mouse completo e soprattutto leggero, con un peso di appena 53 grammi. La zona superiore traspirante a nido d’ape, protetta con un rivestimento che resiste a polvere ed acqua, è l’ideale per ridurre al minimo il sudore nel palmo della mano e l’affaticamento del polso.

A bordo del mouse è presente il sensore ottico Pixart Pmw3389 da 16000 dpi, con 7 impostazioni di sensibilità, per la massima precisione. Il movimento è ulteriormente migliorato grazie al supporto dei piedini in PTFE. I pulsanti di destra utilizzano interruttori Omron di prima qualità.

Ascolta l’istinto, prima che le unità disponibili finiscano, e metti nel carrello il tuo nuovo mouse da gaming Cooler Master MM710: potrai così risparmiare 15 euro e lo riceverai direttamente a casa con consegna rapidissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.