L'epico monitor da gaming MSI da 24.5" 165Hz CROLLA del 23% su Amazon

Se sei un gamer incallito e vuoi spingere al massimo la tua postazione da gaming con l’acquisto di un nuovo monitor di fascia alta, l’ottimo MSI da 24.5″ a 165 Hz è in super offerta su Amazon a un prezzo davvero niente male. Infatti, grazie a uno sconto immediato del 23%, quest’oggi ti bastano appena 269€ per ricevere a casa un monitor che ti lascerà a bocca aperta sin dal primo utilizzo.

Non solo è realizzato con materiali di buona qualità e con un design accattivante sotto ogni punto di vista: il monitor da gaming MSI nasce dalla necessità di soddisfare le esigenze dei gamer a 360°.

Appena 269€ su Amazon per il super monitor da gaming MSI 24.5″ a 165 Hz

Il pannello da 24.5 pollici ad altissima risoluzione è abbracciato da cornici super ottimizzate, mentre la frequenza di aggiornamento a 165 Hz lo rende perfetto per i giochi FPS (e non solo) di ultimissima generazione. Perfettamente compatibile con la tecnologia G-Sync di Nvidia per un’esperienza di gioco senza problemi di tearing, il monitor è di tipo IPS HDR 400 con una eccellente luminosità e calibrazione dei colori.

Preparati a un’esperienza di gaming da urlo con il bellissimo monitor MSI da 24.5 pollici, sempre pronto ad offrirti il massimo delle prestazioni in ogni momento e senza mai un compromesso. Mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.