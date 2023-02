Lenovo Yoga Slim 7 Pro con i7, SSD 512GB e 16GB di RAM in sconto di 400€ (offerta a tempo)

Il PC Lenovo Yoga Slim 7 Pro è un notebook ultrasottile da 14″ in grado di offrire prestazioni eccellenti. Merito del processore Intel i7 di undicesima generazione, dell’unità SSD da 512 GB e dei 16GB di RAM. A bordo del computer, inoltre, c’è anche il nuovo Windows 11 Home preinstallato. In breve, un PC votato alla produttività, che si distingue dagli altri per potenza e leggerezza.

In queste ore è in offerta sul sito di Unieuro a soli 899,90 euro, 400 euro in meno rispetto al prezzo di listino di 1.299 euro (sconto del 30%). La promozione non durerà ancora per molto: come chiarisce il sito unieuro.it, l’offerta limitata sarà valida fino al 5 febbraio.

400 euro di sconto sul notebook Lenovo Yoga Slim 7 Pro

La scheda tecnica non mente, il Lenovo Yoga Slim 7 Pro è un notebook pensato per creator e professionisti, al pari dei nuovi MacBook Pro 14. Se lavori per molte ore con la tastiera del computer, con il PC di Lenovo ti troverai a meraviglia, grazie anche alla reattività dell’ottimo touchapd (tra i migliori in ambiente Windows).

Al di là delle performance da primato, al di là dell’ottimo display (esiste anche la versione con schermo OLED che raggiunge la stessa luminosità dei MacBook Pro 14), un altro punto di forza del PC con a bordo Windows 11 Home è l’autonomia. Grazie a un ottimo lavoro svolto dal processore e il resto della macchina, si riesce a chiudere un’intera giornata di lavoro senza mai cercare una presa di corrente.

Approfitta dell’ultima offerta sul Lenovo Yoga Slim 7 Pro per portare a casa uno dei migliori PC Windows attualmente in commercio scontato di 400 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.