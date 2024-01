Lenovo Yoga Slim 7 in offerta al MINIMO STORICO su Amazon (anche a rate)

Il Lenovo Yoga Slim 7 è una vera e propria workstation portatile che può adattarsi a tanti contesti di utilizzo e, persino, al gaming, grazie alla scheda video dedicata. Il notebook è protagonista di una nuova offerta Amazon con un prezzo scontato di 999 euro che rappresenta il nuovo minimo storico per questa versione, con processore Ryzen 5 6600HS e scheda video NVIDIA RTX 3050. Per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali, inoltre, il notebook è acquistabile in 12 rate senza interessi, anche pagando con carta di debito. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Lenovo Yoga Slim 7 al minimo storico su Amazon

Il notebook di Lenovo è dotato di un’ottima scheda tecnica. Tra le specifiche troviamo:

il processore AMD Ryzen 5 6600HS

16 GB di memoria RAM

512 GB di SSD

una scheda video dedicata NVIDIA RTX 3050

una tastiera retro illuminata

un display da 14,5 pollici con risoluzione 3K

il sistema operativo Windows 11

Il notebook ha una finitura Storm Grey e un peso di appena 1,45 chilogrammi.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Lenovo Yoga Slim 7 al prezzo scontato di 999 euro. Il notebook in questione, nella versione descritta in precedenza, è acquistabile anche con pagamento in 12 rate mensili senza interessi, per gli utenti Amazon abilitati agli acquisti rateali. Da notare che il modello è venduto e spedito da Amazon. L’offerta è accessibile qui di seguito. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.