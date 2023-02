Lenovo Yoga Slim 7: il laptop potente ed elegante con il 19% di sconto

Il Lenovo Yoga Slim 7 è un laptop raffinato ed elegante che offre prestazioni di alto livello per i professionisti. Grazie alla sua eccezionale costruzione leggera e sottile, questo dispositivo lo puoi portare con te ovunque, è l’ideale per lavorare in viaggio o in un ambiente di lavoro in movimento. In questo momento, su Amazon, è possibile acquistare questo prodotto con uno sconto del 19%, che porta il suo prezzo a soli 799,00 €. Questa è un’occasione imperdibile per i professionisti che cercano un dispositivo potente, ma soprattutto super versatile.

Lenovo Yoga Slim 7: finalmente una promozione interessante

Qui di seguito ti elenchiamo quelle che sono le caratteristiche principali del Lenovo Yoga Slim 7. In questo modo potrai capire velocemente perché questa è un’offerta che devi prendere al volo:

Design ultrasottile con uno spessore di soli 13.8 mm ed ultraleggero con un peso di 1.21 Kg;

Display da 13.3 pollici con risoluzione QHD IPS e 300nits di luminosità massima. Con speciale rivestimento anti-riflesso, grazie a questo schermo godrai di immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione;

Suono tridimensionale grazie alla tecnologia Dolby Atmos;

Processore Intel Core i5-1135G7 (4C / 8T, 2.4 / 4.2GHz, 8MB), grazie alla quale otterrai ottime prestazioni a consumi ridotti, per una maggiore efficienza;

Storage da 512 GB SSD espandibile fino ad 1 TB. In questo modo avrai tutto lo spazio necessario dove archiviare i tuoi documenti di lavoro in velocità e sicurezza;

RAM da 16GB Soldered LPDDR4x-4266 per prestazioni sempre fluide, anche quando hai più programmi aperti insieme;

Scheda grafica integrata Intel Iris Xe Graphics per poter lavorare anche di grafica;

Autonomia fino a 15 ore per non avere lo stress di doverlo ricaricare sempre;

Queste sono solo alcune delle specifiche tecniche del Lenovo Yoga Slim 7. Questo laptop è dotato di tecnologie avanzate che lo rendono uno strumento ideale per lavorare in mobilità. Con il suo potente processore, la scheda grafica integrata e la vasta quantità di RAM, è possibile eseguire senza problemi anche le applicazioni più impegnative. Non perdere questa offerta su Amazon e acquistalo subito ad un prezzo di soli 799,00 €. Inoltre, ti ricordiamo che grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon, puoi comprare questo eccezionale laptop pagandolo in comode rate a tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.