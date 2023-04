Lenovo Yoga Slim 7: il laptop per chi non si accontenta (-400 euro)

Il Lenovo Yoga Slim 7 è un laptop ultra moderno con una vasta gamma di caratteristiche che lo rendono uno dei migliori laptop sul mercato. Oggi, su Amazon, puoi acquistare questo dispositivo a un prezzo scontato del 33%, il che lo rende ancora più allettante ad un prezzo vantaggioso di soli 799,00 euro. Calcola che stiamo parlano di uno sconto netto di ben 400 euro. Inoltre lo puoi pagare in comode rate a tasso zero se decidi di usufruire del servizio di finanziamento Cofidis presente sull’e-commerce.

Lenovo Yoga Slim 7: un laptop eccezionale oggi a un prezzo speciale

Innanzitutto, il Lenovo Yoga Slim 7 è dotato di un display da 13,3 pollici QHD IPS con una luminosità di 300 nits anti-riflesso. Questo ti permette di godere di immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione, che sia per lavoro o per svago. Inoltre, il pannello è abbastanza grande da permetterti di lavorare su più finestre contemporaneamente, senza dover sacrificare la qualità delle immagini.

Il Lenovo Yoga Slim 7 è dotato di un processore Intel Core i5-1135G7. Questo chipset è in grado di fornirti ottime prestazioni a consumi ridotti, il che significa che potrai lavorare per ore senza doverti preoccupare della durata della batteria. Inoltre, grazie alla scheda grafica integrata Intel Iris Xe Graphics, potrai utilizzare il tuo laptop per le tue attività quotidiane di svago, come guardare film o giocare a giochi leggeri.

La capacità di archiviazione del Lenovo Yoga Slim 7 è di 512 GB SSD espandibile fino ad 1 TB. Questo ti offre tutto lo spazio necessario per archiviare i tuoi documenti di lavoro in velocità e sicurezza, senza doverti preoccupare di dover fare spazio per nuovi file. La RAM di 16 GB Soldered LPDDR4x ti consente di eseguire più programmi contemporaneamente senza perdere in prestazioni. Inoltre, grazie al fatto che la RAM è saldata, non avrai problemi di aggiornamento o di perdita di prestazioni nel tempo.

Il Lenovo Yoga Slim 7 è anche incredibilmente leggero ed estremamente sottile. Con un profilo di soli 13,8 mm e un peso di soli 1,21 kg, puoi portarlo con te ovunque senza sentire il peso.

In conclusione, il Lenovo Yoga Slim 7 è un laptop ultra moderno che offre una vasta gamma di funzionalità che lo rendono uno dei migliori sul mercato. Oggi, grazie allo sconto del 33% su Amazon, è un acquisto ancora più allettante ad un prezzo speciale di soli 799,00 euro. Se sei una persona che non si accontenta e vuoi sempre ciò che di meglio ha da offrire il mercato, questa è un’offerta da non perdere. Tieni presente che i pezzi a disposizione a questo prezzo sono solo tre, quindi non perdere ulteriore tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.