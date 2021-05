I Lenovo XT90 sono gli auricolari TWS che non penseresti di poter comprare a 12,99€, considerando quello che offrono. Fortunatamente, ci pensano i super sconti Amazon del momento: ora puoi averli risparmiando il 60% sfruttando il nostro codice sconto.

Lenovo: ottimi auricolari a prezzo super su Amazon

Perché sceglierli? Per una serie di motivi, non solo l'estetica, che comunque conta su un design in ear decisamente curato in dettaglio e super elegante.

A bordo, c'è un potete chip Bluetooth 5.0, che li rende perfetti in abbinata al tuo smartphone (e non solo) sfruttando anche il pairing rapido.

Perfetti per ascoltare la musica in ottima qualità (c'è anche il supporto ai codec AAC), potrai parlare al telefono oppure videogiocare senza alcun problema. Ovviamente, non mancano in controlli touch, che ti permetteranno di gestire musica e telefonate direttamente dalle cuffiette.

Per portare subito a casa questo eccezionale paio di auricolari TWS di Lenovo, approfittando di uno sconto del 60%, tutto quello che devi fare è mettere il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserire il codice sconto “3E2AG26I”.

Il prezzo finale sarà di 12,99€ e le spedizioni totalmente gratis. Non perdere questa e altre super occasioni: le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone