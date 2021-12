Lenovo vuole investire in nuovi settori (FOTO)

Il dirigente Lenovo spoilera l'arrivo del nuovo Legion Pad, un tablet da gioco compatto con display da 8 pollici Ecco tutto quello che sappiamo al momento.

Arriva il tablet da gaming di Lenovo

Due foto condivise dai dirigenti Lenovo su Weibo hanno ulteriormente fatto luce su alcune novità relative al Lenovo Legion Pad.

La nuova foto appena emersa sul web indica che il Legion Pad sarà un tablet piuttosto comaptto con un focus sulle applicazioni da gaming. L'immagine condivisa ieri su Weibo mostrava la parte posteriore del device; oggi è emersa quella anteriore che ci permette di vedere com'è fatto nella parte principale.

Voci precedenti suggerito che il prodotto venisse commercializzato in una dimensione di soli 8 pollici. Per mettere in prospettiva le dimensioni del Legion Pad, lo smartphone Lenovo Legion 2 Pro ha un pannello da 6,92 pollici.

L'assenza di controlli fisici sul tablet gli conferisce un vantaggio rispetto all'inedito Lenovo Legion Play da 7 pollici con schermo da 7 pollici, che ha D-pad, joystick e altri pulsanti di controllo integrati.

I tablet incentrati sui giochi sono una rarità e il nuovo prodotto potrebbe fare la differenza all'interno del mercato dei tablet da gaming, un mondo al momento inesplorato.

Molto probabilmente il dispositivo sarà alimentato da uno dei chip premium Snapdragon di Qualcomm: lo Snapdragon 8 Gen 1 o lo Snapdragon 666, anche se questo rimane ancora sconosciuto al momento. Al momento mancano ancora altri dettagli sulle specifiche, così come i dettagli sulla disponibilità.

La domanda è una e una sola: ha senso investire nel mercato dei tablet da gaming compatte? Potranno essere il futuro sostituendo le attuali console presenti in commercio?