Lenovo V15: un mostro di produttività a meno di 230€ con il FUORITUTTO Unieuro

Il Lenovo V15 è un portatile votato alla produttività, non è un caso che sia noto tra gli addetti ai lavori come il notebook “sempre produttivo”. Produttività costante fa rima qui con dati al sicuro, per garantirti una protezione completa del tuo lavoro. A tutto questo si aggiunge l’affidabilità, uno dei fiori all’occhiello del portatile oggi in super offerta con il Fuoritutto di Unieuro a soli 229 euro anziché 379 euro, grazie allo sconto del 37% applicato dall’ultima promozione del momento.

A questo aggiungici pure la possibilità di scegliere se pagare in un’unica soluzione o a rate a interessi zero da 76 euro al mese. Per il pagamento rateale non occorrono né carte di credito né buste paga, ma solo la registrazione di un account Klarna o PayPal.

Lenovo V15: sempre produttivo

Il design professionale e compatto, con i bordi laterali più sottili, conferiscono al Lenovo V15 un aspetto da ufficio quasi all’istante. Quella che potrebbe sembrare una semplice sorpresa iniziale si trasforma in una solida realtà con il passare dei minuti, grazie all’ottima esperienza d’uso offerta dal notebook pensato per offrire la massima produttività in ogni momento della giornata.

Il modello in offerta presenta uno schermo da 15,6″ con un processore Intel Celero N4020 fino a 2,8 GHz, affiancato da un’unità SSD da 256 GB e 4 GB di RAM. Impeccabile anche dal punto di vista della connettività, con Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 5. A bordo troviamo infine il sistema operativo Windows 10 con il pacchetto Office in prova.

Approfitta subito dell’ultima offerta di Unieuro sul Lenovo V15: solo grazie alla promo Fuoritutto lo paghi 229 euro, qualcosa come 150 euro in meno rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico.

