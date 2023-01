Lenovo V15, notebook 15" potente ed elegante: solo 269€ su eBay

Stai cercando un notebook elegante, portatile e prestante? La tua scelta è Lenovo V15. Oggi su eBay ti costa ancora meno grazie al nuovo codice coupon. Mettilo nel carrello e inserisci “CASA23“. Al momento del pagamento riscatterai questo articolo pagandolo solo 269 euro, invece di 299 euro. Inoltre, selezionando PayPal potrai dividere l’importo dell’ordine in 3 rate a tasso zero.

L’ottimo processore Intel Core i3 di decima generazione rende tutto ciò che fai molto scorrevole. Le prestazioni saranno all’altezza delle tue aspettative. Lo schermo retroilluminato a LED nel formato 16:9 è adatto a qualsiasi attività, anche alla visione di film. La superficie del display opaca e il sistema antiriflesso garantisce una visione dei contenuti sempre perfetta.

Lenovo V15: a 269€ è un vero regalo su eBay

Grazie al codice coupon “CASA23” di eBay, oggi e fino a esaurimento scorte, porti a casa il Lenovo V15 a un prezzo molto interessante. Solo 269 euro per questo laptop eccezionale. Le sue linee eleganti e la batteria da 35Wh lo rendono un’ottima soluzione per chi deve portarlo sempre con sé. La tecnologia di consumo energetico intelligente garantisce fino a 9 ore di utilizzo.

Mettilo subito nel carrello a soli 269 euro, invece di 299 euro, grazie al coupon “CASA23“. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.