Lenovo True Wireless Stereo Earbuds GT2: auricolari BOMBA a 15 euro

Se sei alla ricerca di un paio di auricolari professionali, ma allo stesso tempo economici i Lenovo True Wireless Stereo Earbuds GT2 sono l’articolo per te. A soli 14,99 euro, invece di 19,99 euro su eBay metti nel carrello un prodotto BOMBA a un prezzo super vantaggioso.

Si tratta di auricolari davvero professionali che offrono tanta qualità a un costo da entry level. Non c’è storia con questi gioielli della tecnologia indossabile. Ascolterai suoni che mai prima d’ora avevi sentito. Inoltre, i morbidi cuscinetti in silicone, sostituibili a seconda della taglia del proprio orecchio, aderiranno perfettamente al tuo padiglione auricolare.

Lenovo True Wireless Stereo Earbuds GT2 sono stati studiati per garantire il miglior comfort possibile. Infatti, potrai indossarli per tutto il tempo che vorrai senza che questi ti rechino fastidio. In più, grazie alla pratica custodia di ricarica saranno sempre pronti all’uso, garantendoti 15 ore di riproduzione.

Lenovo True Wireless Stereo Earbuds GT2: piccolo prezzo, grandi prestazioni

La cosa più difficile di questi auricolari è il loro lungo nome, ma per il resto i Lenovo True Wireless Stereo Earbuds GT2 sono un vero portento. La tecnologia Bluetooth 5.0 offre un abbinamento rapido e stabile con qualsiasi dispositivo compatibile.

Non appena li estrarrai dal loro case di ricarica, questi auricolari si abbineranno al dispositivo al quale li avevi connessi la prima volta. Perciò dì addio ai fastidiosi procedimenti di abbinamento. Mettili nell’orecchio e comincia ad ascoltare la tua musica preferita con una qualità superlativa.

La cancellazione digitale del rumore farà il resto. In questo modo non solo ciò che ascolti sarà sempre pulito e perfetto, ma anche chi sarà in chiamata con te ti sentirà senza fastidiose interferenze come rumori di fondo, vento o altro.

Pesano solo 8 grammi e la tecnologia ultra-small body li rende estremamente pratici, comodi e impercettibili. Attraverso una sequenza di tap potrai comandare i tuoi nuovi auricolari per riprodurre o mettere in pausa un brano musicale, oppure per rispondere a una chiamata e molto altro.

Acquista i fantastici auricolari Lenovo True Wireless Stereo Earbuds GT2 a soli 14,99 euro, invece di 19,99 euro. Li trovi solo su eBay a questo prezzo esplosivo.