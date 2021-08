Il nuovo tablet di casa Lenovo, il Tab P12 Pro con processore Snapdragon 855 e 8 GB di RAM al seguito, è appena stato individuato all'interno del Google Play Console.

Lenovo P12 Tab Pro: cosa sappiamo?

Lenovo Tab P12 Pro è apparso nel portale del Google Play Console, alimentando la speculazione che il lancio del dispositivo sarebbe potuto arrivare a breve.

Il tablet è un successore del P11 Pro che è stato rilasciato nel 2020. Notiamo che il terminale potrebbe sfoggiare un chipset Qualcomm Snapdragon 855 (o 860), un passo in avanti rispetto allo Snapdragon 730G che alimentava il P11 Pro.

A luglio, i tablet Lenovo Yoga Tab 13, Yoga Tab 11 e Tab P11 Plus sono stati rilasciati in tutti i mercati internazionali. Hanno tutti un pannello LCD IPS, anche se il P11 Pro ha un display OLED da 11,5 pollici.

Il Lenovo P12 Pro (TB-Q706F) dovrebbe essere leggermente meno performante Yoga Tab 13, che è alimentato dal chipset Snapdragon 870. Questo presenta 8 GB di RAM e viene fornito con Android 11 pronto all'uso.

Il display potrebbe non essere significativamente diverso da quello del P11 Pro. Sebbene l'elenco di Google Play Console non specifichi la capacità di ricarica del dispositivo, prevediamo che non scenderà al di sotto dei 20 W. Ci aspettiamo anche una configurazione decente con quattro altoparlanti, doppia camera posteriore.

Il Lenovo P12 Pro potrebbe essere a poche settimane dal suo rilascio. Ci aspetteremmo maggiori dettagli sul dispositivo man mano che procediamo alla sua eventuale presentazione. Ci sono alcune specifiche e funzionalità che devono ancora essere suggerite, come la natura e la capacità della batteria, il design e le colorazioni.

Le informazioni sui prezzi e sulla disponibilità globale non sono ancora state comunicate. In effetti, anche la data di presentazione del Lenovo P12 Pro non è nota; vi terremo aggiornati per nuovi dettagli sul suddetto prodotto.

