Il Lenovo Tab P12 Pro 5G è stato appena presentato: ecco tutte le caratteristiche tecniche, il design e il presto del nuovo tablet.

Lenovo Tab P12 Pro 5G: dettagli

Il dispositivo sfoggia un display AMOLED da 12,6″ che offre una risoluzione dello schermo FHD+, una frequenza di aggiornamento di 120Hz, supporto HDR10+ e una luminosità di picco di 600 nits.

Le cornici lungo i bordi sono sottili e consentono al tablet di raggiungere un rapporto schermo-corpo dell'89%. Sul retro del device, troviamo un pannello dal design bicolore e un modulo a forma di pillola che ospita una fotocamera principale da 13 megapixel e un obiettivo ultra grandangolare da 5 megapixel; sul davanti è presente una selfie-camera da 8 megapixel.

Proprio come qualsiasi altro tablet di fascia alta, il Lenovo Tab P12 Pro 5G offre anche il supporto per uno stilo esterno – Precision Pen 3 – che verrà spedito insieme al tablet; allo stesso modo, il nuovo device dell'azienda cinese contempla il supporto per una tastiera esterna.

Sotto il cofano, il Lenovo Tab P12 Pro 5G è alimentato da un chipset Snapdragon 870 octa-core, abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata (che può essere ulteriormente espansa tramite una scheda microSD).

Per quanto riguarda l'autonomia energetica, il tablet trae energia da una batteria da 7.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 20 W; infine, il Lenovo Tab P12 Pro 5G – che dispone anche di un sistema quad-speaker sintonizzato su JBL e viene fornito con Android 11 pronto all'uso – ha un prezzo per i mercati europei che si aggira intorno ai 900 euro.

