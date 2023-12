Lenovo Tab P12 in offerta ad un prezzo vantaggioso: lo schermo da 3K fa la differenza

Il Lenovo Tab P12, disponibile in esclusiva su Amazon, è ora in offerta con uno sconto del 11%, al prezzo conveniente di 399,00€ invece di 449,00€. Caratterizzato da uno schermo da 12.7″ con risoluzione 3K (2944 x 1840), offre un’esperienza di streaming vivace e si presenta anche come una delle migliori soluzioni sul mercato per il cloud gaming. Non ci sono tantissimi tablet sul mercato che possono vantare uno schermo così bello e reattivo.

Alimentato dal processore MediaTek Dimensity 7050, questo tablet dispone di una generosa RAM da 8GB e uno spazio di archiviazione interno di 128GB, espandibile fino a 1TB attraverso una MicroSD Card. La confezione include anche la Lenovo Tab Pen Plus per prendere appunti e aggiungere annotazioni in modalità schermo diviso.

Con un peso di soli 615 grammi e uno spessore di 6,9 mm, il tablet è leggero e sottile, ideale da portare ovunque. La batteria da 10.200 mAh consente un utilizzo prolungato, garantendo transizioni fluide tra streaming, gaming e lettura senza la necessità di frequenti ricariche.

Il dispositivo viene venduto con Android 13 pre-installato e in futuro riceverà anche le versioni successive del sistema operaitvo. Lo schermo LTPS da 400 nits, le quattro casse JBL con audio Dolby Atmos e la potente CPU MediaTek octa-core rendono questo tablet una soluzione completa per le esigenze di intrattenimento e produttività.

Non perdere l’opportunità di acquistare il Lenovo Tab P12 su Amazon a un prezzo vantaggioso e godere di tutte le sue avanzate funzionalità!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.