Lenovo Tab P11, tablet potente con display EPICO a prezzo MINI (-25%)

L’offerta Amazon di oggi in ambito mobile vede l’ottimo tablet Lenovo Tab P11 + Stazione di ricarica a un prezzo davvero niente male, complice uno sconto del 25%. Ad appena 299€, infatti, hai la possibilità di ricevere direttamente a casa un device bello, scattante, realizzato con materiali di buona fattura e con inclusa una comoda stazione di ricarica wireless.

Disponibile nella bella colorazione Slate Grey che gli conferisce un design premium, il device di Lenovo ha tutte le carte al posto giusto per assicurarti una buona esperienza di utilizzo a 360°.

Lenovo Tab P11 crolla su Amazon con tanto di stazione di ricarica wireless inclusa

Frontalmente trova posto un bel display da 11 pollici ad altissima risoluzione con una perfetta calibrazione dei colori, mentre il potente processore octa core di Qualcomm è sempre a tua disposizione per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno. Ideale per lavorare, studiare, guardare video, ascoltare musica, navigare in rete e molto altro ancora, il device di Lenovo monta anche una batteria calibrata per garantirti ore e ore di utilizzo senza mai lasciarti a secco proprio sul più bello.

Non farti scappare questa offerta lampo di Amazon: hai ancora poche ore per mettere nel carrello il validissimo tablet di fascia media di Lenovo con la stazione di ricarica inclusa a un prezzo davvero conveniente. Se lo acquisti adesso ti arriva a casa in appena 1 giorno con le spedizione gratuite grazie al servizio Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.