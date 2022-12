Lenovo Tab P11, tablet POTENTE con display da URLO a prezzo MICRO

Se hai necessità di acquistare un tablet di qualità a un prezzo bomba e non sai quale modello scegliere, questa offerta di Amazon ti offre su un piatto d’argento il validissimo Lenovo Tab P11 5G. Con uno sconto del 33% che lo porta per la prima volta ad appena 399€, il device del colosso cinese ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Apprezzato da tantissimi utenti per via del suo ottimo rapporto qualità/prezzo, il device di Lenovo vanta la presenza di un telaio realizzato con materiali di alto livello e solitamente esclusiva solo dei brand più blasonati.

Sconto da capogiro su Amazon per il tablet Lenovo Tab P11 5G

Frontalmente un pannello da 11 pollici ad altissima risoluzione (2K) è sempre pronto a meravigliarti con colori eccellenti e un ampio angolo di visuale, mentre sotto il cofano il potentissimo processore octa core Qualcomm Snapdragon 750G ti consente di avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno.

A tutto ciò, inoltre, si aggiunge il completo supporto alla connettività 5G per navigare in rete ad altissima velocità anche quando lontano dal Wi-Fi di casa (o dell’ufficio), ben quattro speaker JBL per un’esperienza di ascolto davvero soddisfacente e una batteria in grado di accompagnarti per tutto il giorno senza mai lasciarti a secco a metà giornata.

Quindi, ad appena 399€ hai la possibilità di mettere le mani su un device completo a 360°: inoltre, se lo acquisti adesso ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno con tanto di consegne rapide e completamente gratuite con i servizi Prime di Amazon.

