Lenovo Tab P11: tablet con base di ricarica, prezzo BOMBA (-120€)

Da non credere questa speciale offerta di Amazon che oggi mette sul piatto un bellissimo Tablet con stazione di ricarica inclusa al 34% in meno. Si tratta di uno sconto da non perdere, anche perché le offerte di Settembre stanno per esaurire. Metti subito nel carrello il tuo Lenovo Tab P11 a soli 299 euro.

Tablet molto affidabile nonostante sia di fascia medio-bassa. Spicca certamente per il rapido processore, la memoria espandibile fino a 2TB, il grande schermo con risoluzione a 2K e l’ottimo audio. Un tablet che risponde alle tante esigenze senza perdere un colpo. E poi ha la garanzia di essere Lenovo.

Non perdere questa occasione, che finirà presto. Fiondati su Amazon e acquista Lenovo Tab P11 a soli 299 euro, invece che 349 euro.

Lenovo Tab P11: il successo senza spendere un occhio

Lenovo Tab P11 si presenta con uno schermo enorme da 11 pollici a 2k, il che lo rende adatto sia per il lavoro e la scuola, sia per l’intrattenimento. Grazie ai quattro altoparlanti stereo con audio ottimizzato da Dolby Atmos, guardare film o serie TV sarà quasi come vederli sul televisore.

Monta un processore Qualcomm Snapdragon 662 per avere prestazioni ad alto livello. Anche giocare on-line con questo Tablet non sarà un problema. Archivia quello che vuoi sfruttando i 64 GB di memoria, espandibile fino a 2TB tramite microSD.

Nonostante le dimensioni è molto leggero e sottile, il che ti consentirà di portarlo sempre con te. Ha uno schermo LCD ad alta luminosità, pensato per utilizzarlo anche all’aperto, in una giornata di sole.

Non perdere l’occasione di avere un Tablet di buon livello senza spendere un occhio. Le offerte di settembre finiscono oggi, per cui metti subito nel carrello il tuo Lenovo Tab P11 a soli 299 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.