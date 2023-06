Lenovo Tab P11 LTE: tablet PAZZESCO a un prezzo da SOGNO

Vivi un’esperienza in prima classe con il Lenovo Tab P11 LTE, un tablet pensato per soddisfare ogni tua esigenza. Acquistalo ora a soli 229 euro su MediaWorld. Questo prezzo speciale è il risultato del Red Friday unito ai Lenovo Days. Approfitta subito di questa occasione, valida solo per oggi, ultimo giorno di questa incredibile promozione. Una volta a casa tua, questo tablet sarà pronto a darti tutto ciò di cui hai bisogno.

Realizzato con materiali premium, il Tab P11 LTE è ultra versatile ed estremamente resistente oltre che leggero. Questo grazie alla lega in alluminio con moderna finitura bicolore che le regala un design speciale e sempre piacevole alla vista. I quattro altoparlanti di cui è dotato questo tablet riproducono anteriormente un audio persistente e migliorato grazie alla tecnologia Dolby Atmos e ai bassi potenti.

Lenovo Tab P11 LTE: il tuo nuovo compagno di giornate

Porta sempre con te il tuo nuovo Lenovo Tab P11 LTE. Grazie alla sua tecnologia LTE sei in grado di rimanere connesso a internet anche senza WiFi con una SIM Dati. Inoltre, hai a disposizione uno schermo 2K da 11 pollici per goderti qualsiasi contenuto al massimo della qualità disponibile. Il pannello IPS TDDI garantisce una visione sempre perfetta da qualsiasi angolazione e la luminosità a 400 nit permette di vedere chiaramente anche sotto la luce del sole.

Se hai figli puoi attivare un account indipendente per bambini e Google Kids Space con oltre 10.000 app e giochi oltre che centinaia di libri gratuiti, tutti approvati dagli insegnanti. Con il processore Qualcomm Snapdragon 662 Octa-core vivi un’esperienza potenziata ai massimi livelli. 6GB di RAM garantiscono un multitasking senza problemi e una batteria da 7700 mAh fino a 15 ore di utilizzo. Acquista il tuo Tab P11 LTE a soli 229 euro su MediaWorld.

