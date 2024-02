Lenovo Tab P11 in offerta su Amazon: oggi è tuo a soli 249€

Il Lenovo Tab P11 di seconda generazione offre un’esperienza coinvolgente con il suo ampio display IPS da 11,5″ e risoluzione 2K, che garantisce una visione chiara e dettagliata. Con una luminosità fino a 400 nit, è perfetto per lavorare e godersi i contenuti multimediali in qualsiasi ambiente. Oggi Amazon lo propone a solamente 249€, grazie ad un interessante sconto sul suo normale prezzo di listino.

Con la Precision Pen 2 inclusa, puoi prendere appunti e aggiungere annotazioni direttamente sullo schermo diviso, rendendo il multitasking ancora più efficiente. Nonostante le sue potenti funzionalità, il Lenovo Tab P11 è incredibilmente leggero, pesando solo circa 520 grammi e con un corpo sottile di soli 7,4 mm.

Con una memoria interna di 128GB, espandibile fino a 1TB tramite MicroSD Card, avrai spazio sufficiente per archiviare tutti i tuoi documenti importanti in totale sicurezza. La batteria a lunga durata ti permette di goderti maratone di programmi preferiti senza interruzioni.

Immergiti completamente nella tua esperienza multimediale con il sistema a quattro altoparlanti potenziato da Dolby Atmos, che offre un audio fluido e dinamico. Grazie al supporto per Android 12L di serie, potrai godere di aggiornamenti costanti e sicurezza avanzata per anni a venire.

Con la funzione Lenovo Freestyle, puoi trasformare il tuo Lenovo Tab P11 in un monitor touch wireless per il tuo PC Windows, rendendo il tuo lavoro più efficiente che mai. La Precision Pen 2 offre agli utenti precisione e controllo naturali con 4.096 livelli di pressione e fino a 200 ore di utilizzo con una sola ricarica.

Con un processore octa-core veloce e pieno supporto ad Xbox Cloud Gaming, il Lenovo Tab P11 si presenta anche come un’ottima soluzione per il gaming in mobilità. Con il Lenovo Tab P11 Seconda Generazione, avrai tutto ciò di cui hai bisogno per essere produttivo e divertirti, tutto in un unico dispositivo. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito a soli 249€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.