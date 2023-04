Lenovo Tab P11 2a gen, tablet con display 2K a prezzo HOT su Amazon

Lenovo Tab P11 di seconda generazione crolla di prezzo online grazie a una esclusiva offerta su Amazon, l’unica che ti dà la possibilità di acquistarlo a prezzo ridotto con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione (solo per i clienti Amazon Prime). Infatti, grazie a uno sconto immediato del 14%, il device di Lenovo crolla ad appena 299€.

Bello, leggero, compatto, sottile e con una scheda tecnica molto valida, il tablet del colosso hi-tech è in grado di soddisfare le tue personali esigenze: è perfetto per navigare in rete, guardare video ad altissima risoluzione, ascoltare la musica, giocare, chattare, leggere, studiare e anche lavorare.

C’è il 14% di sconto su Amazon per tablet Lenovo Tab P11 di seconda generazione

Realizzato con un telaio in alluminio dal forte sapore premium, Lenovo Tab P11 di seconda generazione monta un bellissimo pannello da 11.5 pollici a risoluzione 2K ed è alimentato da un potente processore octa core di MediaTek.

A tutto ciò, inoltre, si aggiunge una batteria sapientemente ottimizzata per accompagnarti senza fatica durante tutto il giorno e un modulo Wi-Fi 6 per navigare in rete ad altissima velocità. Allora, cosa stai aspettando? Il tablet di fascia media di Lenovo è in offerta su Amazon a un prezzo davvero niente male considerando il design premium e la scheda tecnica di tutto rispetto. Inoltre, se lo acquisti adesso ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.