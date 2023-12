Lenovo Tab P11 2 con Precision Pen 2: solo 199€ su Unieuro

Oggi è l’ultimo giorno per approfittare di una super offerta su Unieuro. Acquista il Lenovo Tab P11 2 Gen a soli 199,99 euro, invece di 349,90 euro. Oltre all’ottimo sconto, questa offerta include anche la Precision Pen 2 in regalo. Sfrutta questo incredibile tablet per produttività e intrattenimento. Realizzato per soddisfare anche gli utenti più esigenti, offre fino a 128GB di memoria interna per l’installazione di app e giochi oltre all’archiviazione di contenuti multimediali.

Lenovo Tab P11 2 Gen con Precision Pen 2: sarà il tuo tablet definitivo

Non avrai bisogno di altro dopo aver sperimentato la qualità del Lenovo Tab P11 2 Gen con Precision Pen 2. La batteria da 7500 mAh è in grado di fornire un’ampia autonomia, garantendo così la migliore produttività in portabilità per molto tempo. Grazie al processore MediaTek Helio G99 hai prestazioni elevate sotto ogni punto di vista e puoi gestire app e giochi in multitasking senza rallentamenti. Il display da 11,5 pollici con tecnologia 2K è perfetto per contenuti ricchi di dettagli.

Acquistalo subito a soli 199,99 euro, invece di 349,90 euro. Con Unieuro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 66,66 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

