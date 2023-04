Lenovo Tab M9: il tablet economico ancora più conveniente

Siete alla ricerca di un tablet semplice, di buona qualità e soprattutto economico? Allora non dovreste farvi scappare l’offerta di Amazon riguardante lo splendido Lenovo Tab M9. Oggi infatti il suo prezzo scende da 161,23 euro a soli 129 euro grazie allo sconto del 20%. Si tratta di un prezzo davvero ottimo, mai visto finora, per uno dei migliori tablet di fascia medio – bassa.

Lenovo Tab M9: il perfetto tablet di fascia medio-bassa

Il tablet in questione presenta un ottimo display da 9″ HD (1340×800) IPS con 400nits di luminosità: il giusto compromesso per uno schermo che restituisce ottime immagini per garantirvi una visione brillante di filmati e foto. Il cuore pulsante sotto la scocca è il processore MediaTek Helio G80 (8C, 2x A75 @2.0GHz + 6x A55 @1.8GHz) che offre un funzionamento rapido senza ostacoli per un uso base.

A fare da contorno all’hardware ci sono 3 GB di RAM LPDDR4x e 32 GB di memoria di archiviazione espandibili fino ad 128 GB tramite microSD per avere tutto lo spazio necessario dove archiviare le immagini, i video e le applicazioni senza rallentamenti. Infine, per quanto riguarda la connettività, spiccano il Wi-Fi 5 e il Bluetooth per garantirvi una connessione veloce ed efficiente in ogni occasione.

Insomma, il Lenovo Tab M9 è un perfetto tablet per tutti coloro che hanno bisogno di un dispositivo semplice senza spendere troppi soldi in funzionalità che magari non useranno mai. Ideale per vedere serie tv, film o compiere le operazioni base ve lo portate a casa a soli 129 euro invece di 161,23 euro. Un prezzo davvero interessante che potrebbe fare gola a molti e quindi vi consigliamo di sbrigarvi. Con Amazon Prime, infine, lo potrete avere in pochi giorni con spese di spedizione gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.