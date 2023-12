Lenovo Tab M9 è il tablet da prendere a Natale con soli 99€

Il Lenovo Tab M9, nella configurazione da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, è una delle migliori offerte del giorno. Sullo store ufficiale di Lenovo è infatti in vendita a soli 99€, grazie al maxi sconto del 41%, per un risparmio di 70€ rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico (169€). Ecco il link all’offerta.

Tab M9 di Lenovo è uno dei migliori tablet per rapporto qualità-prezzo disponibili sotto i 100€. Il suo principale punto di forza è la riproduzione video in alta definizione: nel giro di pochi mesi dalla sua uscita, è diventato uno dei punti di riferimento tra chi è alla ricerca di un tablet per guardare film e serie TV, oltre che per una navigazione in rete leggera e qualche titolo di gioco non pesante.

Lenovo Tab M9 in sconto del 41% sullo store di Lenovo

Lo schermo HD del nuovo tablet di Lenovo offre una qualità cinematografica sorprendente, al punto che è difficile trovare qualcosa di simile in un dispositivo appartenente alla stessa fascia di prezzo. A completare l’opera è il doppio altoparlante stereo potenziato con la tecnologia Dolby Atmos, che rende l’esperienza audio ancora più immersiva.

Un ulteriore punto di forza del modello Tab M9 è la batteria di lunga durata, ideale per gli amanti delle serie TV e dei film, nonché per gli appassionati di gaming. E se si ha bisogno di aggiungere nuovi contenuti, l’espansione della memoria interna tramite scheda microSD rende tutto più semplice.

Il tablet di nuova generazione Lenovo Tab M9 è in offerta a soli 99€ invece di 169€. Inoltre, se cambi idea, hai la possibilità di restituirlo entro il 31 gennaio 2024.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.