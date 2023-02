Lenovo Tab M8: prezzo REGALO su Amazon per il tablet economico (129€)

Inutile girarci intorno: se vuoi acquistare un nuovo tablet Android economico e non sai dove guardare, questa offerta di Amazon ti dà la possibilità di ricevere a casa in appena 1 giorno il valido Lenovo Tab M8 (2a gen). Infatti, con uno sconto del 13%, quest’oggi il tablet del colosso cinese crolla ad appena 129€ e rappresenta senza esagerazione il device più economico in questa categoria di prodotto.

Realizzato con materiali di buona fattura e con un design minimal ma curato, le dimensioni contenute del tablet di Lenovo ti permettono di portarlo sempre con te quando sei fuori casa senza quasi sentirne il peso.

Il tablet economico Lenovo Tab M8 (2a gen) è in super offerta su Amazon

Nonostante il prezzo molto conveniente Lenovo Tab M8 (2a gen) monta un buon pannello da 8 pollici ad alta risoluzione: si tratta di una unità ideale per guardare contenuti multimediali oppure per navigare in rete. Sotto il cofano è presente poi una scheda tecnica tutto sommato soddisfacente, con un processore octa core capace di avviare in un istante le app che usi più spesso.

La batteria è ottimizzata per assicurarti un’autonomia di un giorno intero senza brutte sorprese, e l’audio in uscita è piuttosto soddisfacente nonostante sia presente solo uno speaker frontale.

Con questa offerta hai la possibilità di ricevere direttamente a casa un tablet Android molto valido pagandolo davvero una sciocchezza: mettilo subito nel carrello fintanto che può essere tuo ad appena 129€ con la consegna rapida e completamente gratuita (solo per i clienti Amazon Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.