Lenovo Tab M11 da 128GB e penna inclusa: il tablet più apprezzato in sconto

Stai pensando di acquistare un tablet che sia prestante ma che non costi troppo? Allora oggi puoi fare un vero colpaccio. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Lenovo Tab M11 con penna inclusa a soli 199 euro, invece che 249 euro.

Una grandissima promozione dunque che ti consente di risparmiare 50 euro su un prezzo già non altissimo in partenza. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 39,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Lenovo Tab M11 è il migliore per questa cifra

Sicuramente Lenovo Tab M11 ha un rapporto qualità prezzo difficile da eguagliare, per questa cifra è il migliore. Ha un ottimo display da 11 pollici con pannello IPS, risoluzione FHD+ 1920 x 1200 e una luminosità da 400 nits. Ha uno spessore di soli 7,55 mm e un peso di appena 465 grammi, uno dei più leggeri.

Inclusa trovi la splendida penna digitale che ti permette di scrivere e disegnare in modo veramente incredibilmente preciso. Monta il processore MediaTek Helio G88 a 8 core supportato da ben 8 GB di RAM che garantiscono prestazioni eccellenti. E come memoria interna troverai 128 GB che puoi anche espandere fino a 1 TB con una scheda microSD. Il sistema operativo è Android 13. Da non dimenticare poi la generosa batteria che ti consente di utilizzarlo per 10 ore consecutive prima di doverla ricaricare.

Insomma una vera forza e per il prezzo con cui puoi averlo è un best buy. Perciò non lasciare che l’occasione sfumi. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Lenovo Tab M11 con penna inclusa a soli 199 euro, invece che 249 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.