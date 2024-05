Lenovo Tab M11 da 10,95" con 128GB, Android 13 e Sim a 50€ in MENO

Stai cercando un tablet che garantisca ottime prestazioni ma non sei disposto a svenarti per averlo? Allora il giusto compromesso lo trovi adesso su Amazon. Stiamo parlando del mitico Lenovo Tab M11 da 10,95 pollici che puoi avere a soli 205 euro, invece che 255,40 euro.

Probabilmente lo hai gai già capito ma per essere chiari te lo dico lo stesso: siamo di fronte al prezzo più basso di sempre. Con lo sconto del 20% dal prezzo di partenza oggi puoi risparmiare la bellezza di più di 50 euro. Ma non è finita qui. Infatti questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 41 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Lenovo Tab M11 a un prezzaccio solo su Amazon

Indubbiamente il prezzo di Lenovo Tab M11 è molto vantaggioso, ma non è l’unica cosa da considerare. Siamo di fronte a un tablet di qualità, con il potente processore MediaTek Helio G88 e 4 GB di RAM a supporto.

Come memoria interna ci sono 128 GB che puoi espandere fino a 1 TB con una microSD. Ha un design leggero, con un peso di 465 grammi e uno spessore di appena 7,55 mm, e un display eccezionale da 10,95 pollici FHD+ IPS. È dotato del sistema operativo Android 13 e di uno slot per scheda Sim per navigare su internet senza la WiFi.

Fai presto perché a un prezzo così basso non potrà durare molto. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo Lenovo Tab M11 da 10,95 pollici a soli 205 euro, invece che 255,40 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.