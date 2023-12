Lenovo Tab M10: SCONTO imperdibile su Amazon (-35%)

Se stai cercando un tablet di altissima qualità con un prezzo irresistibile, approfitta di questa occasione sul Lenovo Tab M10, oggi in super sconto del 35% su Amazon. Questa offerta è un’opportunità da non perdere per chi desidera un dispositivo potente e affidabile a un prezzo conveniente di soli 129,00 euro, anziché 199,00 euro.

Lenovo Tab M10: le scorte a disposizione sono quasi finite

Uno degli elementi che rendono il Lenovo Tab M10 un’opzione eccezionale è il suo display touch da 10.1″ HD (1280×800) IPS. Con un’ottima luminosità di 400nits, ti offre immagini nitide e brillanti, garantendo un’esperienza visiva eccezionale. Inoltre, la tecnologia Anti-fingerprint mantiene lo schermo libero da impronte digitali fastidiose, assicurando che tu possa goderti la chiarezza delle immagini in ogni momento.

Il cuore potente di questo tablet è il processore MediaTek Helio P22T, con 8 core. Questo processore ti permette di sfruttare al massimo il tuo tablet, garantendo prestazioni fluide e rapide in qualsiasi attività, dal multitasking all’uso intensivo delle applicazioni.

La batteria integrata da 5000 mAh è un’altra caratteristica che rende il Lenovo Tab M10 un compagno affidabile per tutta la giornata. Con la capacità di riprodurre video in playback per circa 8 ore e navigare in web per 10 ore di fila, non dovrai preoccuparti di rimanere senza energia quando ne hai più bisogno.

Per quanto riguarda la memoria, il Lenovo Tab M10 offre 3GB di RAM Soldered LPDDR4x, espandibile tramite MicroSD Card fino a 256 GB (FAT 32) o addirittura fino a 1 TB con formato exFAT. Inoltre, lo storage di 32 GB eMMC è facilmente espandibile tramite MicroSD Card, consentendoti di conservare in modo sicuro tutti i tuoi documenti, foto e video.

Approfitta ora del 35% di sconto su Amazon e acquista il Lenovo Tab M10 per un’esperienza tablet di altissima qualità a un prezzo incredibile di soli 129,00 euro. Non lasciarti sfuggire questa occasione per avere tra le mani un dispositivo che unisce prestazioni elevate e un design moderno e elegante. Affrettati, le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.