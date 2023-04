Lenovo Tab M10 Plus: un tablet eccezionale ad un prezzo scontato

Il Lenovo Tab M10 Plus è un tablet di fascia media che si distingue per il suo design elegante e moderno, ma anche per le sue caratteristiche tecniche di alto livello. In questo articolo, analizzeremo le sue specifiche tecniche e le sue funzionalità più interessanti, spiegando perché dovresti approfittare subito di questa offerta su Amazon. Infatti, grazie a uno sconto del 29%, questo eccezionale tablet oggi può essere tuo al prezzo competitivo di soli 199,00 euro. Un costo che puoi pagare in comode rate a tasso zero se decidi di usufruire del servizio di finanziamento Cofidis di Amazon.

Lenovo Tab M10 Plus: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Una delle caratteristiche più notevoli del Lenovo Tab M10 Plus è il suo chassis interamente in metallo, che gli conferisce un aspetto elegante e robusto. Inoltre, il rapporto superficie/display del tablet è quasi del 90%, il che significa che il display copre quasi l’intera superficie del dispositivo. Questo design elevato rende il tablet attraente per l’intera famiglia, sia per i bambini che per gli adulti.

Dal punto di vista delle prestazioni, il Lenovo Tab M10 Plus è dotato di un processore MediaTek Helio P22T, che garantisce un’esperienza fluida e reattiva. Il display touch da 10.3″ Full HD, con una risoluzione di 1920×1200 e una luminosità di 330 nits, consente di godere di immagini nitide e luminose. Inoltre, il tablet è dotato di memoria RAM 4GB Soldered LPDDR4x. L’ampio storage di 128 GB eMMC espandibile tramite MicroSD Card fino a 256 GB, consente di archiviare molte applicazioni e file senza doversi preoccupare della capacità di memoria.

Il Lenovo Tab M10 Plus offre anche una connettività Wi-Fi + Bluetooth 5.0, oltre a supportare anche la connessione 4G LTE. Questo significa che puoi rimanere connesso ovunque ti trovi, sia in casa che in viaggio. Inoltre, il tablet è dotato di 2 speaker ottimizzati con Dolby Atmos, che forniscono un audio coinvolgente e di alta qualità.

In sintesi, il Lenovo Tab M10 Plus è un tablet di fascia media con un design elegante e moderno, caratteristiche tecniche di alto livello e funzionalità interessanti. Con uno sconto del 29% su Amazon, potresti considerarlo una scelta di acquisto conveniente e vantaggiosa. Infatti, ad un prezzo competitivo di soli 199,00 euro, è difficile trovare un tablet migliore sul mercato. Approfitta subito di questa offerta, prima che le ultime scorte a disposizione si esauriscano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.