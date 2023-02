Lenovo Tab M10 Plus: su Amazon è venduto a -60€

Tra le offerte del giorno di Amazon ve n’è una che non si vede molto spesso e riguarda il tablet economico, ma potente Lenovo Tab M10 Plus. Il suo prezzo di listino di 279 euro scende a quota 219 euro grazie allo sconto del 22%. Si tratta di un prezzo decisamente vantaggioso per uno dei device economici più amati dal pubblico.

Lenovo Tab M10 Plus: caratteristiche principali

Infatti, nonostante il prezzo di vendita sia così vantaggioso, il tablet con sistema operativo Android presenta una scheda tecnica di tutto rispetto che garantisce una buona esperienza di utilizzo. Ottimo per navigare su Internet, chattare con gli amici, guardare i propri film o serie Tv preferite, studiare e anche giocare.

Frontalmente è presente un grande pannello da 10.3 pollici con risoluzione Full HD e cornici molto sottili, mentre il motore pulsante è un processore octa core MediaTek Helio P22T a cui sono affiancati 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione espandibile tramite MicroSD Card fino a 256 GB FAT 32 e fino ad 1 TB exFAT. Non mancano poi connettività WiFi + Bluetooth 5.0 e 4G LTE e perfino due speaker stereo con tecnologia Dolby Atmos.

A questo prezzo il Lenovo Tab M10 Plus di seconda generazione deve essere assolutamente vostro. Il risparmio di ben 60 euro sul prezzo di listino lo rendono incredibilmente vantaggioso e soprattutto, grazie ad Amazon Prime, può essere vostro in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.