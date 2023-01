Lenovo Tab M10 Plus: il tablet TUTTOFARE affonda a 169€ (-32%)

Il Lenovo Tab M10 Plus è un tablet ideale per leggere, navigare online, studiare e guardare l’ultimo episodio della nostra serie televisiva preferita in streaming. Insomma, è un tablet tuttofare, che fa dell’ottimo rapporto qualità-prezzo la sua arma migliore.

Soprattutto oggi grazie all’ultima offerta di ePRICE: fino a esaurimento scorte il tablet di Lenovo giunto alla sua terza generazione è in sconto del 32%, per un prezzo finale di vendita pari a 169 euro a fronte di un prezzo di listino di 249 euro. Se hai una carta di credito, puoi inoltre chiedere il pagamento rateale in tre o quattro rate senza nessuna commissione aggiuntiva.

Tab M10 Plus: il tablet tuttofare di Lenovo a un prezzo imbattibile

Nel modello protagonista dell’offerta del giorno di ePRICE troviamo a bordo Android 12 nativo (Android 13 in arrivo), 64 GB di memoria interna, 4 GB di RAM, connettività Wi-Fi/LTE e una fotocamera da 8 megapixel. Uno dei fiori all’occhiello del tablet di Lenovo è il display da 10″ Full HD, che mette ancora più in evidenza il design curato del dispositivo, oltre a consentire di leggere lo schermo anche in condizioni difficili (leggi sotto la luce diretta del sole).

Anche lato autonomia è un tablet capace di regalare soddisfazioni, grazie a una batteria da 7.700 mAh. Lo stesso discorso può essere fatto per l’audio, con 4 speaker stereo Dolby Atmos che sono una nota di assoluto rilievo a questa fascia di prezzo.

Approfitta dell’ottima offerta di ePRICE sul Lenovo Tab M10 Plus per portare a casa un tablet ben equilibrato a meno di 170 euro. L’offerta è valida fino a esaurimento scorte, affrettati.

