Lenovo Tab M10 Plus, il super tablet mediogamma a prezzo SHOCK su eBay

Può sembrarti uno scherzo o il classico errore di prezzo ma ti assicuriamo che è tutto vero: il tablet mediogamma di cui tutti parlano, Lenovo Tab M10 Plus, è in super offerta su eBay al prezzo più conveniente di sempre. Allo sconto dell’8% già disponibile fin da subito, puoi sommare un ulteriore 10% semplicemente inserendo il codice coupon “MARZO23” in fase di acquisto: il risultato è una spesa di appena 166€ con tanto di spedizione rapida e completamente gratuita.

Nonostante costi davvero poco, hai di fronte un tablet che ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze: è perfetto per navigare in rete, chattare sui social con i tuoi amici, ascoltare la musica, guardare i video e molto altro ancora.

Lenovo Tab M10 Plus costa pochissimo su eBay: affare d’oro imperdibile

Stiamo parlando di un device munito di un pannello da 10.3 pollici ad altissima risoluzione, un potente e scattante processore octa core e una batteria di lunghissima durata che ti accompagna senza fatica per un giorno intero di utilizzo.

Inoltre, il Lenovo Tab M10 Plus è un vero e proprio sistema di intrattenimento multimediale con i fiocchi: ad appena 166€, infatti, hai a disposizione un dispositivo munito di speaker stereo con tecnologia Dolby Atmos per un audio di altissimo livello e con bassi potenti e avvolgenti.

Insomma, cos’altro vuoi da un tablet di fascia media a un prezzo evidentemente super conveniente? Metti subito nel carrello il device a marchio Lenovo fintanto che può essere tuo ad appena 166€, merito del super codice coupon “MARZO23” che ti garantisce uno sconto del 10% in fase di acquisto.

