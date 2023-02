Lenovo Tab M10 Plus ed hai il tablet dei sogni tra le mani (-60€)

La ricerca per un tablet di ottima qualità a prezzo giusto termina qui. Grazie al Lenovo Tab M10 Plus i tuoi sogni diventano realtà ed hai tutto quello che hai sempre desiderato a portata di mano. Pensa che è perfetto per studio, lavoro e svago quindi cosa ti frena?

Persino il prezzo ti strizza l’occhio vista la promozione in corso su Amazon dove con il 22% di sconto risparmi più di cinquanta euro e te lo porti a casa con soli 219€. Cosa stai aspettando?

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Lenovo Tab M10 Plus: il tablet che volevi ora diventa tuo

Ti dico subito che se sei alla ricerca di un tablet dalle prestazioni elevate, questo è quello che fa per te. Lenovo Tab M10 Plus non ti fa scendere a compromessi ma anzi, ti mette sotto le mani qualunque feature che tu voglia.

In modo particolare sono diversi i pregi di questo dispositivo. In primo luogo non posso non farti notare che hai a disposizione un bel display da 10.3 pollici con risoluzione avanzata che ti fa godere di una visione perfetta. Gaming, applicazioni e streaming sono all’ordine del giorno.

Passiamo poi alle prestazioni che sono aiutate dalla memoria da 128 GB che non ti fa stare là sempre in cerca di qualcosa da eliminare per poter fare spazio. Questo, unito al sistema Android con Servizi Google inclusi, è qualcosa da non sottovalutare.

Questo modello in particolare è un esclusiva Amazon quindi non puoi trovarlo al di fuori dell’e-commerce. E visto che ci siamo, ti faccio notare che puoi inserire al suo interno una comodissima SIM per avere connettività WiFi come la 4G LTE fuori casa.

Quindi, cosa ne pensi? Per me è un prodotto di cui non fare a meno.

Collegati immediatamente su Amazon dove puoi acquistare il tuo Lenovo Tab M10 Plus a soli 219€ grazie al ribasso ora in corso.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.