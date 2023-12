Lenovo Tab M10: OFFERTA irresistibile del 35% di sconto

Se stai cercando un tablet versatile e potente, non cercare oltre: il Lenovo Tab M10 è l’affare del momento, con uno sconto del 35% su Amazon. Questo dispositivo non solo offre prestazioni di alto livello, ma è anche dotato di caratteristiche eccezionali che lo rendono un compagno ideale per tutte le tue attività digitali. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 129,00 euro.

Lenovo Tab M10: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Il display touch da 10.1 pollici HD (1280×800) IPS del Lenovo Tab M10 è una vera gioia per gli occhi. Con una luminosità eccezionale di 400nits, le immagini si distinguono per la loro nitidezza e brillantezza. La tecnologia Anti-fingerprint assicura che lo schermo rimanga privo di impronte, garantendo un’esperienza visiva impeccabile in ogni momento.

Al cuore di questo tablet c’è un processore MediaTek Helio P22T, con otto core suddivisi tra 4x A53 a 2.3GHz e 4x A53 a 1.8GHz. Questa potente unità di elaborazione consente di sfruttare al massimo tutte le funzionalità del tablet, garantendo prestazioni fluide e reattive per qualsiasi attività.

La batteria integrata da 5000 mAh è un altro punto di forza del Lenovo Tab M10. Con un’autonomia di riproduzione video di circa 8 ore e una navigazione web che può durare fino a 10 ore, questo tablet è progettato per accompagnarti per tutta la giornata senza dover preoccuparti di rimanere senza energia.

La memoria non sarà mai un problema con il Lenovo Tab M10. Con 3GB di RAM LPDDR4x, il tablet offre prestazioni multitasking senza intoppi. Inoltre, la memoria può essere espansa tramite una MicroSD Card fino a 256 GB (FAT 32) per soddisfare tutte le tue esigenze di archiviazione, consentendoti di portare con te tutti i tuoi documenti e file multimediali.

Il Lenovo Tab M10 dispone anche di uno spazioso storage di 32 GB eMMC, ulteriormente espandibile tramite MicroSD Card fino a 1 TB (exFAT). Questo garantisce che tu abbia sempre spazio sufficiente per le tue app, foto, video e altro ancora.

Non perdere l’opportunità di portare a casa il Lenovo Tab M10 oggi stesso con il 35% di sconto su Amazon. Scegli un tablet che unisce prestazioni eccellenti, un display straordinario e una durata della batteria eccezionale a un prezzo imbattibile di soli 129,00 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.