Lenovo Tab M10 in MAXI SCONTO di 94€ su eBay, da non perdere

Se hai deciso di acquistare un tablet dalle ottime prestazioni ma non vuoi spendere un capitale allora ho trovato l’offerta giusta per te. Se vai adesso su eBay puoi aggiungere al tuo carrello Lenovo Tab M10 di 3a generazione a soli 175,50 euro, invece che 269,90 euro, inserendo il codice FESTE23 al momento del pagamento.

Sì, anche se non è visibile, il prezzo originale è proprio quello che ti ho segnalato, per cui adesso puoi risparmiare più di 94 euro sul totale. Sicuramente ora non puoi trovare di meglio e se fai alla svelta lo puoi ricevere prima di Natale senza costi aggiuntivi.

Lenovo Tab M10: a questo prezzo non ha rivali

Non c’è dubbio, a questa cifra non puoi trovare di meglio. È un tablet che offre ottime prestazioni grazie a un processore Octa-core supportato da 4 GB di RAM e una memoria interna da 128 GB. Possiede quattro speaker ottimizzati con Dolby Atmos per un audio potente e coinvolgente.

In questa versione hai la possibilità di inserire una scheda Sim per poterlo usare come se fosse uno smartphone per chiamate, messaggi, e-mail e social, senza necessariamente la connessione WiFi. Ha un bel display da 10,6 pollici con tecnologia IPS e risoluzione 2K e monta il sistema operativo Android 12.

Sbrigati dunque, prima che non ci siano più unità disponibili a questo prezzo. Vai immediatamente su eBay e acquista il tuo Lenovo Tab M10 di 3a generazione a soli 175,50 euro, invece che 269,90 euro, inserendo il codice FESTE23 al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.