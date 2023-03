Lenovo Tab M10: difficile trovare di meglio con questo sconto

Il Lenovo Tab M10 è un tablet di fascia media che offre una combinazione di specifiche tecniche e funzionalità ideali per l’uso quotidiano. Attualmente in sconto del 28% su Amazon, questo dispositivo è un’ottima opzione per chi cerca un tablet ad un prezzo accessibile senza dover compromettere sulle prestazioni. Approfitta subito di questa offerta e acquista questo device ad un prezzo competitivo di soli 129,00 euro, con la possibilità di poterlo pagare in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon.

Lenovo Tab M10: alta qualità ad un prezzo super basso

Il display touch 10.1″ HD (1280×800) IPS, con un’ottima luminosità di 400nits, Anti-fingerprint per immagini nitide e brillanti è un vero punto di forza del Lenovo Tab M10. La qualità dell’immagine è nitida e dettagliata, con colori vibranti e un’ampia gamma di contrasto che lo rendono perfetto per la visione di film, video e la navigazione web.

Per quanto riguarda il processore, il Lenovo Tab M10 monta un MediaTek Helio P22T che offre una buona performance generale. Con 3GB di RAM Soldered LPDDR4x, il tablet riesce a gestire multitasking e app più impegnative senza problemi.

La batteria integrata di 5000 mAh del Lenovo Tab M10 è in grado di supportare l’uso del tablet per circa 8 ore di riproduzione video in playback e fino a 10 ore di navigazione web, offrendo un’esperienza di utilizzo senza interruzioni. Inoltre, la presenza di uno storage di 32 GB eMMC espandibile tramite MicroSD Card fino a 256 GB, FAT 32; fino ad 1 TB, exFAT permette di salvare in modo sicuro i propri documenti e file multimediali preferiti.

Il Lenovo Tab M10 è leggero e facile da trasportare, rendendolo un compagno ideale per l’uso quotidiano o per viaggiare. La presenza di connessione Wi-Fi e Bluetooth 4.2, un’ottima fotocamera frontale da 5MP e una posteriore da 8MP, insieme alla possibilità di aggiornare il sistema operativo ad Android 10, lo rendono un’ottima scelta per chi cerca un tablet di fascia media versatile ed economico.

In conclusione, il Lenovo Tab M10 in sconto del 28% su Amazon è un’ottima opzione per chi cerca un dispositivo ad un prezzo accessibile senza dover compromettere sulle prestazioni. Non perdere altro tempo se sei interessato a questo device, con il prezzo scontato a soli 129,00 euro, le ultime scorte disponibili si stanno esaurendo velocemente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.