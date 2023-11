Lenovo Tab M10 di seconda generazione a soli 109€? Il Black Friday di Amazon è davvero PAZZESCO!

Se state cercando un tablet di media che soddisfi le vostre esigenze di intrattenimento e lavoro senza troppi fronzoli, siete nel posto giusto! Il Lenovo Tab M10 è uno dei migliori dispositivi di questa fascia disponibili sul mercato e oggi, grazie alle incredibili promozioni del Black Fridayi di Amazon, potete acquistare la sua fantastica seconda generazione a soli 109,99 euro invece di 179 euro che è il suo prezzo consigliato. È un’occasione imperdibile per mettere le mani su un tablet dalle prestazioni sorprendenti a un prezzo imbattibile. Ma non perdete tempo, le scorte sono limitate e questa offerta è destinata a volare via anche perché si tratta del suo minimo storico e il Black Friday scade oggi!

Lenovo Tab M10: caratteristiche principali

A prima vista spicca subito il suo display HD (1280×800) da 10,1 pollici IPS, con un’ottima luminosità di 400nits, per immagini nitide e brillanti che garantisce una visione dei contenuti immersiva. Le cornici abbastanza sottili amplificano la resa finale rendendo l’esperienza coinvolgente. Il processore octa-core MediaTek Helio P22T unito a 3GB di RAM e 32GB di memoria di archiviazione espandibile, assicura un funzionamento rapido e fluido, mentre il Wi-Fi 5 (802.11ac) consente una connessione veloce ed efficiente. Circondatevi di un audio potente durante l’ascolto musicale e la visione di film, spettacoli e video grazie ai suoi due altoparlanti anteriori e di Dolby Audio, per un’esperienza sonora incredibile.

La batteria integrata di 5000 mAh permette di riprodurre video in playback per circa 8 ore e ricercare in web per 10 ore di fila. Non mancano, poi, una fotocamera posteriore da 8 MP e una anteriore da 5 MP. Il tutto ottimamente gestito dal sistema operativo Android 11. Insomma, solo per oggi il tablet Lenovo Tab M10 di seconda generazione è acquistabile su Amazon a soli 109,99 euro. Vi ricordiamo che le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime e con Cofidis potreste pagarlo in comode rate a tasso zero!

