Lenovo Tab M10 3 LTE: -31% su Unieuro con il FUORITUTTO

Scegli Unieuro e il suo Fuoritutto per risparmiare alla grande! Acquista subito il Lenovo Tab M10 3 LTE a soli 199,99 euro, invece di 289,90 euro. Stiamo parlando del 31% di sconto applicato su questo tablet Android di ultima generazione. Tra l’altro, la versione in promozione è quella da 128GB di ROM e LTE. Quindi hai la possibilità di inserire una SIM dati per navigare anche quando non hai una connessione WiFi disponibile.

Lavoro, studio o intrattenimento, questo tablet è stato pensato per ognuna di queste attività. Infatti, il processore Octa-core è potente ed efficiente. Tutte le app e i giochi girano alla perfezione, anche in multitasking. Inoltre, lo schermo IPS 2K da 10,6 pollici garantisce immagini sempre perfette e una fluidità eccezionale. La modalità di lettura certificata offre bassa emissione di luce blu per lunghe sessioni davanti allo schermo.

Lenovo Tab M10 3 LTE: tutto quello che ti serve

Con il Lenovo Tab M10 3 LTE hai proprio tutto quello che ti serve. Vita frenetica e sempre fuori casa? Non ti preoccupare, la batteria in dotazione ti assicura prestazioni sempre perfette per tutto il giorno e oltre. Inoltre, i quattro altoparlanti dotati di Dolby Atmos garantiscono suoni pieni, profondi, chiari e avvolgenti. Non perdere altro tempo! Approfitta subito di questa incredibile promozione.

Acquista ora il Lenovo Tab M10 3 LTE a soli 199,99 euro, invece di 289,90 euro. Grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

