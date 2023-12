Lenovo Tab M10 3 generazione crolla a 199,99€ (SOLO PER OGGI UNIEURO)

Nell’angolo di offerte Solo per oggi di Unieuro segnaliamo il tablet Lenovo Tab M10, giunta alla sua terza generazione, a 199,99€ invece di 319,90€, per effetto di un maxi sconto del 37%. Ecco il link all’offerta.

Il Lenovo Tab M10 di terza generazione è un tablet votato all’intrattenimento e all’apprendimento per tutta la famiglia. Schermo Full HD da 10,6 pollici, corpo in alluminio e Google Kids Space sono i principali elementi di forza del dispositivo.

Lenovo Tab M10 in sconto del 37% sul sito di Unieuro

Il modello di Tab M10 in offerta da Unieuro presenta una configurazione con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB. Come accennato nell’introduzione, lo schermo è da 10,6 pollici, dotato di tecnologia IPS 2K, per un’esperienza di visione al top. A questo si aggiungono i quattro altoparlanti ottimizzati con Dolby Atmos.

Oltre al display e al supporto alla tecnologia Dolby Atmos, confermiamo che una delle caratteristiche principali del dispositivo di Lenovo è la batteria di lunga durata, grazie alla quale è possibile coprire un’intera giornata. E per i genitori attenti alla sicurezza dei propri bambini, segnaliamo la presenza del servizio Google Kids Space, con contenuti approvati da insegnanti ed esperti di didattica.

Il tablet Lenovo Tab M10 di terza generazione è in offerta a 199,99€ sul sito unieuro.it fino alla mezzanotte di oggi (mercoledì 20 dicembre, ndr). Inoltre, puoi beneficiare delle spese di spedizione gratuite e della possibilità di pagare in 3 rate a interessi zero da 66,66€ al mese, grazie alla proficua collaborazione tra Unieuro, Klarna e PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.