Lenovo Tab M10 2a Generazione: solo 119€ con il Black Friday

Se cerchi un tablet di buona qualità, ma allo stesso tempo economico, il Lenovo Tab M10 2a Generazione fa proprio al caso tuo. Grazie all’ampio display da 10,1 pollici è perfetto per produttività e intrattenimento. La versione in promozione su Amazon per il Black Friday è quella 4G LTE. Ciò vuol dire che, inserendo una SIM dati, puoi navigare anche quando non sei connesso a una rete WiFi. Acquistalo subito in offerta a soli 119,99 euro! Consegna gratuita e possibilità di Tasso Zero se sei cliente Prime.

Lenovo Tab M10 2a Generazione: la scelta giusta per risparmio e qualità

Assicurati il Lenovo Tab M10 2a Generazione per lavoro, scuola e divertimento. Il display HD a 1280 x 800 pixel è dotato di un pannello IPS che assicura colori sempre uguali da qualsiasi angolazione. Inoltre, grazie al trattamento Anti-Fingerprint, hai sempre immagini nitide e brillanti con zero impronte digitali, fastidiosissime. Il processore MediaTek Helio P22T è perfetto per la gestione veloce e prestante di tutte le operazioni.

Aggiungilo ora al carrello con soli 119,99 euro. Approfitta adesso del Black Friday Amazon attivando la tua prova gratuita di 30 giorni ad Prime se ancora non sei iscritto al servizio. Per te tantissimi vantaggi tra cui pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

